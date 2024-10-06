Конфлікт з блогером Кармою у Полтаві: працівнику ТЦК не сподобались "провокативні запитання жінкам"

В Полтавському обласному ТЦК та СП стверджують, що предмет, яким налякали блогера, не був бойовим пістолетом.

До конфлікту з українським блогером Ніколасом Кармою, якому у центрі Полтави приставили до шиї пістолет, причетний представник ТЦК Олександр Логвиненко. Однак зброєю погрожував не він.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі “Суспільному”.

За його словами, на відео помітно, що у представника ТЦК не було пістолета, а предмет, який схожий на зброю, був у іншого громадянина, що з’явився в кадрі лише після “застосування сили” до офіцера ЗСУ.

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Роман Істомін пояснив, що начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко проводив час у місті разом з родиною і помітив чоловіка, який “підходив до жінок та задавав їм різні провокативні запитання”.

“Він [Логвиненко] також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу", — повідомив речник обласного ТЦК.

Роман Істомін додав, що предмет, яким налякали блогера, не був бойовим пістолетом, тому жодної загрози життю та здоров’ю Ніколаса Карми не було. За його словами, це вже встановили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на блогера Ніколаса Карму в центрі Полтави. Пістолет, схожий на стартовий, відправили на експертизу.

На блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Полтави

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