Конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці: що розповіли очевидці (фото)

© Суспільне

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У Вінниці виник конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевими жителями.

Про це інформує Суспільне.Вінниця.

Близько 23:00 вінничани зібралися біля місцевого стадіону та вимагають випустити чоловіків, які ймовірно там перебувають.

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© Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне © Суспільне

Місцева жителька Анна Тетервак розповіла, що за воротами утримують друга її батька.

"Я тут, тому що мій брат воює за Україну три роки на контракті, і мені не хочеться, щоб кожна людина пережила те, що зараз переживає мій брат в окопах. Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли — поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", — розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

Наразі на місці працюють близько 11 екіпажів Нацполіції, які за словами очевидців, використовують газ та проводять затримання.

"Тут утримують мого чоловіка. ТЦК вранці його зловили, забрали, завезли на ВЛК. Потім привезли сюди. Забрали телефон і все. Я цілий день їздила за їхньою машиною. Бачила, що його сюди заводили. Звідки ми знаємо, якщо звідти лунали крики хлопців, що їх там не б'ють? Звідки ми зараз знаємо, що хлопці живі, якщо ми не можемо з ними зв'язатися?", — розповіла місцева жителька Валентина.

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"Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком", — розповів вінничанин Віталій.

Правоохоронці також просять людей розійтися у зв'язку з початком комендантської години.

Попри комендантську годину мітинг триває. Наразі немає коментарів міського ТЦК та СП та правоохоронних органів.

Нагадаємо, що чоловіки після 25 років більше не зобов’язані з’являтись у ТЦК для зміни статусу: нові правила від Міноборони.

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