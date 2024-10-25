Конфлікт зі сльозогінним газом від ТЦК у Харкові: що насправді сталося

Харківський обласний ТЦК прокоментував скандальний інцидент, який стався 25 жовтня в Харкові під час перевірки військово-облікових документів в одного з чоловіків.

У п'ятницю, 25 жовтня, у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

Так скандал коментує Харківський ТЦК та СП.

"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців", - кажуть у ТЦК.

Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

У ТЦК кажуть, що чоловік вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації.

"Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність. Показово, що російськи інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності", - кажуть в ТЦК.

Нагадаємо, що 25 жовтня у Харкові стався інцидент за участю людей у військовій формі та пасажира авто, яке ті зупинили. Чоловіки в камуфляжі забризкали пасажирові обличчя сльозогінний газом та побили його.

На одному з роликів зафіксовано розмову чоловіка у авто з людьми у військовій формі. На відео чоловік у камуфляжі запитує у пасажира: "А як таке може бути, що ти загиблий?" На що той відповідає: "Ну от так от, мене розстріляли в машині". Чоловік у військовій формі каже, що це є підробкою документів.

Уже на іншому відео чоловік каже, що "вони ламають мені машину". Люди в камуфляжі вимагають, аби він вийшов з машини. Чоловік просить у них документи і відмовляється виходити. У якийсь момент один з людей у військовій формі розбризкує в обличчя чоловіку з авто сльозогінний газ.

У Харкові люди в камуфляжі забризкали чоловіка з балончика та розсікли йому брову

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