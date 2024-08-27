Конфлікти із ТЦК: у Волинському військкоматі визначили місце для спілкування із адвокатом

Це рішення спрямоване на створення належних умов для надання адвокатами якісної правової допомоги, зазначили у ТЦК.

Через скарги та зауваження у Волинському обласному ТЦК визначили місце для спілкування адвокатів та військовозобов'язаних.

Про це інформує Волинський обласний ТЦК та СП.

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Там нагадали, що до територіальних центрів прибувають громадяни різних категорій:

особи звертаються з питаннями соціальних виплат, допомог, пенсій, одноразових грошових виплат;

⁠щодо надання їм відстрочки чи внесення актуальних відомостей до реєстру "Оберіг";

військовозобов’язані особи, що прибувають до ТЦК та СП з рекомендаційним листом задля проходження військової служби за контрактом;

військовозобов’язані, що перебувають у розшуку та доставлені органами Національної поліції.

Саме під час надання правової допомоги останній категорії громадян надходять відповідні зауваження та скарги.

"З метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних громадян на отримання правової допомоги визначено спеціальне місце на території Волинського ОТЦК та СП, що не є режимним об’єктом, для забезпечення конфіденційного спілкування адвокатів з громадянами, що призиваються на військову службу. Це рішення спрямоване на створення належних умов для надання адвокатами якісної правової допомоги", - підкреслили в обласному ТЦК.

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