Конфлікти з ТЦК: адвокат пояснив, коли самооборона стає кримінальним злочином

Перевірки ТЦК / © ТСН

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Після резонансного конфлікту за участю працівників ТЦК у Львові питання меж необхідної самооборони знову опинилося в центрі уваги. Експерт розповів, коли людина має право захищатися, а коли її дії можуть кваліфікувати як кримінальне правопорушення.

Про це сказав військовий адвокат Роман Лихачов для «24 Каналу».

За словами адвоката, українське законодавство дозволяє людині захищати себе у разі нападу. Якщо на громадянина нападають невідомі особи або він зазнає фізичного насильства, він має право застосувати необхідну оборону для відвернення небезпеки.

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Водночас адвокат наголосив, що таке право має чіткі межі.

«Якщо людину взяли за плечі, а вона у відповідь вдарила так, що в іншої людини струс головного мозку, це вже може кваліфікуватися як перевищення меж необхідної оборони. Кожну ситуацію потрібно розглядати окремо», — пояснив Лихачов.

Що показав інцидент у Львові

Експерт зазначив, що випадок на львівському Сихові вже виходить за межі звичайної самооборони, оскільки йшлося про масовий напад на службовців.

Водночас він визнав, що трапляються й ситуації, коли самі представники ТЦК можуть перевищувати свої службові повноваження, а цивільні фактично захищаються від неправомірних дій.

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Які докази можуть допомогти

Лихачов наголосив, що в подібних конфліктах ключове значення мають докази.

За його словами, відеозаписи з мобільних телефонів, камер спостереження або бодікамер допомагають встановити, чи мало місце перевищення меж необхідної оборони, чи людина справді захищалася від протиправних дій.

«Я завжди проти фізичного насильства з обох боків. І дійсно, я бачу, як лопатами починають бити військовослужбовців ТЦК. Ми розуміємо, що це теж неправомірні дії. Представники ТЦК і поліції повинні проводити всі заходи під відеофіксацію, мають працювати бодікамери», — наголосив адвокат.

На думку адвоката, керівництво територіальних центрів комплектування повинно контролювати дотримання законності під час заходів оповіщення. Він вважає, що обов’язкова відеофіксація допоможе не лише виявляти можливі порушення з боку службовців, а й документувати випадки перешкоджання виконанню ними службових обов’язків.

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На переконання експерта, саме прозора фіксація всіх дій може стати одним із найефективніших способів зменшити кількість конфліктів між представниками ТЦК та громадянами.

Напад на ТЦК у Львові — деталі

У середу, 8 липня, у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки. Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня.

«Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір», — йдеться у повідомленні.

Причиною конфлікт за участю працівників ТЦК стало затримання військовозобов’язаного чоловіка, який від 12 червня 2026-го перебував у розшуку. На місці зібралися близько сотні людей, які перекинули бус військових.

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У Генштабі заявили, що оголосили про службову перевірку. Вони засудили випадки нападів на військовослужбовців ТЦК та оцінили такі дії як пряму загрозу обороноздатності країни в умовах війни.

У Міноборони наголосили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, а тому всі правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. У відомстві зазначили, що «мобілізація є необхідною складовою захисту України».

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