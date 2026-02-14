Конфлікти з ТЦК: у Раді назвали реальний масштаб проблеми

Мобілізація / © ТСН

В Україні близько 1–5% конфліктів між військовозобов’язаними та ТЦК є реальними, тоді як переважна більшість подібних інцидентів створюється штучно з метою дискредитації мобілізації в Україні, зокрема за допомогою штучного інтелекту РФ.

Про це заявив народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, для оцінки реального масштабу конфліктів достатньо користуватися відкритими даними, які раніше озвучував президент України. Зокрема, щомісяця мобілізаційні заходи залучають до лав Збройних сил України близько 30 тисяч військовозобов’язаних.

«Якщо співвіднести цю кількість із тими конфліктами, які активно розкручуються в засобах масової інформації, то, за моїми оцінками, реальні випадки становлять до 5%», — зазначив Веніславський.

Він також нагадав, що, за оцінками начальника Головного управління розвідки Кирило Буданов, реальний рівень конфліктних ситуацій може бути ще нижчим — близько 1%.

«Я вважаю, що реальні конфлікти перебувають у діапазоні від одного до п’яти відсотків. Якщо взяти навіть 1% від 30 тисяч, йдеться про кілька сотень випадків на місяць. Це максимальна кількість ситуацій, які можуть викликати негативну суспільну реакцію», — пояснив депутат.

Водночас Веніславський наголосив, що значна частина інформаційних матеріалів про нібито масові конфлікти є результатом цілеспрямованої інформаційної операції Росії.

«Я неодноразово заявляв із трибуни парламенту, що частина цих сюжетів є штучно створеною. Ми в комітеті маємо інформацію про те, що росіяни активно використовують штучний інтелект для формування квазі-сюжетів конфліктних ситуацій з метою дискредитації мобілізаційних процесів в Україні», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нинішня мобілізація має примусовий характер, оскільки вмотивовані громадяни обирають шлях рекрутингу.