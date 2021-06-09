Конгрес місцевих та регіональних влад забезпечить пряму комунікацію місцевої влади з центром – Тимошенко

Конгрес – це майданчик, де очільники областей та органів місцевого самоврядування одразу напряму можуть проговорювати шляхи вирішення проблем з міністрами.

Конгрес місцевих та регіональних влад створює можливість прямого спілкування між органами центральної та регіональної влади.

Про це за результатами засідання Палати регіонів Конгресу, яке відбулося напередодні у Дніпрі, наголосив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Конгрес створили за аналогією з конгресами місцевих та регіональних влад Ради Європи.

"Водночас це не механічна калька, а унікальна українська платформа. Вона забезпечить, щоб думка кожного населеного пункту була почута і врахована державними органами влади", - сказав замголови ОП.

За словами Тимошенка, Конгрес – це майданчик, де очільники областей та органів місцевого самоврядування одразу напряму можуть проговорювати шляхи вирішення проблем з міністрами, керівництвом Офісу Президента України, своїми колегами з інших регіонів.

На засіданні 8 червня у Дніпрі підняли проблемні питання про водопостачання, утилізацію сміття, майданчики вагового контролю на дорогах, розбудову парків, фінансову децентралізацію і багато іншого.

"Спільно працюємо на результат. Не пригадую, щоб в Україні раніше відбувалися такі вільні і прямі діалоги між різними гілками влади. Незалежно від того, хто на якій посаді, ми всі – одна команда", - додав Тимошенко.

Центральна влада також отримала вже ряд звернень, які надійшли із регіонів у постійно діючий офіс Конгресу при Офісі президента. Заступник голови ОП запевнив, що кожне питання, звернення та проблема будуть опрацьовані спільно Офісом президента, урядом чи парламентом.

"Як заступник керівника ОП з регіональних питань, контролюватиму це особисто", - наголосив Кирило Тимошенко.

Він також додав, що Конгрес місцевих та регіональних влад не підміняє будь-які вже наявні в Україні асоціації, адже мета цього органу – максимально пришвидшити комунікацію "регіонів із центром".

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