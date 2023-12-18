Конгрес США може не домовитися щодо кордону і допомоги Україні цього року - Politico

Раніше в сенаті заявили, що є позитивні очікування щодо ухвалення пакета допомоги Україні.

У Сенаті США навряд чи ухвалять нові обмеження щодо безпеки кордонів до Нового року, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це пише Politico.

Цієї неділі сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі провели перемовини за закритими дверима. Згодом вони заявили, шо досягають прогресу у цих питаннях. Зокрема, Сінема повідомила, що деякі частини складних формулювань щодо кордону були доопрацьовані.

Попри це, сенатори-республіканці запропонували не розглядати законопроєкт до січня.

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"Очікування січня для остаточного голосування є "реалістичним графіком" для завершення їхньої роботи. Навіть за наявності остаточного тексту законопроєкту його схвалення в Сенаті може зайняти тиждень або більше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці.

Раніше ми повідомляли, що демократи та республіканці у Конгресі Сполучених Штатів заявляють, що переговори щодо міграційної реформи просуваються успішно, тому є позитивні очікування щодо ухвалення пакета допомоги Україні.

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