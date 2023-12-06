Конгресс США цього тижня розгляне поправку про лендліз для України — Маркарова

Україна прагне отримати збройні грантові програми, однак якщо це не вийде, лендліз із США стане допоміжним інструментом у посиленні військового потенціалу України.

Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік, зокрема й щодо продовження лендлізу для України.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

"Наше дуже важливе тактичне завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, - це ухвалення додаткового бюджету для України на весь 2024 рік", - сказала вона.

Пані посол додала, що те, в якому це буде пакеті,- внутрішнє питання США.

"Ми будемо вдячні за нашу допомогу і сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - наголосила Маркарова.

За її словами, наразі це пріоритет номер один. Водночас, як зазначила пані посол, паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.

"П’ятий трек - це так званий військовий бюджет, закон NDA, який розглядається на цьому тижні. Це той проєкт, у якому ми просимо і Палату представників, і Сенат продовжити дію акту про лендліз на 2024 рік", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що це додатковий інструмент, бо Україна хотіла б отримати збройні грантові програми.

"Але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний", - пояснила посол.

Нагадаємо, у Мінфіні США наголосили, що фінансування для бюджетної підтримки України є "дуже важливим". Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що США "будуть відповідальні за поразку України", якщо Конгрес не схвалить новий пакет військової допомоги.

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