Коньяк року 2024: хто очолив рейтинг найкращих

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На сучасному ринку, де вибір величезний, а конкуренція висока, споживачі дедалі частіше орієнтуються на незалежні джерела довіри. Одним із таких орієнтирів в Україні вже багато років є премія «Вибір року» — авторитетне щорічне дослідження, яке визначає лідерів у десятках товарних категорій, зокрема і серед брендів коньяку.

За даними дослідницької компанії Ipsos Ukraine, 91,9% українців упізнають медаль «Вибір року», що підкреслює її статус і рівень довіри. Саме тому результати цього рейтингу вважаються об’єктивним відображенням реальних уподобань споживачів, а не просто наслідком рекламної активності брендів.

Рейтинг переможців за результатами дослідження

Методологія премії побудована на багаторівневому підході, що охоплює:

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репрезентативне опитування споживачів по всій Україні;

експертну оцінку професіоналів галузі;

думки рекламістів;

голоси членів журі та оргкомітету.

Варто зазначити, що голосування саме споживачів має найбільшу вагу в підбитті підсумків, адже серед усіх перерахованих респондентів думка споживача найважливіша.

Цьогорічна категорія «Коньяк» виявилася особливо конкурентною. Але бренд коньяку AZNAURI упевнено випередив решту, майже вдвічі обійшовши найближчого суперника. Результат AZNAURI — 29,7 пунктів, а найближчого конкурента — 14,9 пунктів.

Міжнародні нагороди

Цього року бренд AZNAURI має нагороди не тільки в Україні. На 12-му щорічному Berlin International Spirits Competition 2025 бренд здобув одразу кілька престижних нагород, довівши свою високу якість та смакові характеристики.

Золоту медаль отримав AZNAURI Black Barrel — коньяк лімітованої серії, що вражає багатим ароматом з нотами карамелі, спецій, диму та горіхів. Унікальна витримка у дубових бочках з максимальним ступенем обпалу надає напою глибини та характеру.

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Срібну медаль отримав AZNAURI Gold Reserve — купаж з відтінками сухофруктів, чорного шоколаду, ванілі та дуба, що створює гармонійний та неповторний смаковий букет.

AZNAURI: визнання за якість та інновації

«Перемога на премії «Вибір року 2024» у категорії «Коньяк року» стала ще одним важливим досягненням для AZNAURI, яке підтверджує лідерство бренду на українському ринку. Цей титул — результат не тільки високої якості продукції, а й постійного прагнення до інновацій, що вирізняє AZNAURI серед інших виробників», — зазначає СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE Олексій Друзенко.

Конкуренція на ринку коньяків зростає, але AZNAURI продовжує утримувати високі позиції, завойовуючи довіру споживачів завдяки безкомпромісному підходу до якості. Перемога у рейтингу «Коньяк року 2024» є не лише свідченням успіху, а й мотивацією для подальших досягнень.