Конкурс на посаду керівника першого підрозділу детективів НАБУ: ЗМІ та громадськість вимагають прозорості

Повинні бути створені умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів, а конкурс має здійснюватися відкрито

В НАБУ відбувається відкритий конкурс на посаду керівника першого підрозділу детективів, особа, яку призначать за підсумками конкурсу на посаду, може мати суттєвий вплив на роботу бюро, тому що під її керівництвом опиниться близько 60 детективів. Проте у громадськості є підозри щодо прозорості конкурсу.

Про це повідомляє видання "Апостроф" за матеріалами публікації "Антикору".

Принципи, за якими повинен відбуватися та проводитися конкурс та які затверджені наказом НАБУ від 05.10.2023 року № 137 наступні:

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду у Національному бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов’язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, перебіг конкурсу та його результати на офіційному вебсайті Національного бюро;

3) об’єктивність оцінки – багатоступеневий відбір під час проведення конкурсу створює умови для об’єктивного і неупередженого з’ясування спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні посадові обов’язки на посадах працівників Національного бюро.

Таким чином, повинні бути створені умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів, а конкурс має здійснюватися відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості.

Проте, як пише "Антикор" з посиланням на свої джерела, "є два "особливих" претендента, за яких "просять", а також, що "все вже нібито вирішено наперед, справжнього конкурсу не відбувається, і результат конкурсу вже нібито попередньо затверджений".

Журналісти звернулися до голови комісії Гізо Углави із вимогою забезпечити проведення конкурсу відкрито, неупереджено, а про результат повідомити громадськість.