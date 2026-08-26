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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Конкурс за годину до весілля: кандидатка на посаду директорки гімназії здивувала комісію

Кандидатка успішно пройшла конкурсний відбір на посаду директорки навчального закладу.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Кандидатка на посаду директорки гімназії у весільній сукні

Кандидатка на посаду директорки гімназії у весільній сукні / © Facebook Сергія Білова

У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії №22 Юлія Серебрякова прийшла на захист стратегії розвитку навчального закладу у весільній сукні. За годину після завершення конкурсного відбору на неї чекала ще одна важлива подія — власне весілля.

Про незвичайну історію розповів заступник міського голови Запоріжжя Сергій Білов у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що нещодавно відбувалося засідання комісії з відбору керівників закладів освіти міста, під час якого кандидати презентували власне бачення розвитку шкіл.

«І тут — Юлія Серебрякова. На захист стратегії гімназії №22 прийшла у весільній сукні. Бо вже за годину — власне весілля», — написав Білов.

Заступник міського голови наголосив, що ця історія символізує життя Запоріжжя в умовах повномасштабної війни

«Мені здається, в цій історії дуже багато про сьогоднішнє Запоріжжя. Прифронтове місто. Але ми закохуємось, одружуємось, будуємо плани, думаємо про розвиток наших шкіл і беремо на себе відповідальність за майбутнє», — зазначив Білов.

За його словами, саме така здатність продовжувати звичайне життя та водночас працювати заради майбутнього є проявом віри у те, що Україна вистоїть.

«Це і є впевненість у завтрашньому дні. І абсолютна віра в ЗСУ», — написав посадовець.

Юлія Серебрякова успішно пройшла конкурсний відбір на посаду директорки навчального закладу.

У відповідь на допис Сергія Білова вона подякувала за підтримку та зазначила, що день справді став особливим одразу з двох причин.

«Щиро дякую за такі слова! Для мене це дуже цінно. Учора справді був особливий день — одразу з двома важливими подіями», — написала Серебрякова.

Вона також наголосила, що пишається можливістю працювати в освітянській спільноті міста.

«Пишаюся бути частиною нашого освітянського Запоріжжя! Дякую за підтримку й довіру», — додала майбутня директорка.

Користувачі захопилися історією

Історія Серебрякової викликала активну реакцію в коментарях до допису. Користувачі соцмережі наголошують, що навіть в умовах війни та постійної загрози російських обстрілів жителі прифронтового Запоріжжя не дозволяють війні повністю зупинити їхнє життя.

«Оце так, захистила стратегію розвитку школи — і одразу пішла реалізовувати власну. Запоріжжя — місто, де майбутнє не відкладають на потім», — йдеться в одному з коментарів.

«Юліє, щирі вітання з подвійним святом! Це неймовірна та надзвичайно надихаюча історія про справжню жагу до життя, стійкість і незламність нашого Запоріжжя. Нехай ця особлива подвійність вашого дня стане символом того, що в нашому житті є місце і для глибокого особистого щастя, і для великих професійних звершень», — пише інша коментаторка.

«Люди Запоріжжя вміють цінувати життя, бо воно в нас одне. Живемо сміливо, красиво й по-справжньому», — наголошує ще одна користувачка соцмережі.

Сергій Білов, своєю чергою, завершив свій допис привітанням Юлії Серебрякової одразу з двома подіями: успішним захистом стратегії розвитку гімназії №22 та одруженням.

«Пишаюсь нашими освітянами. Пишаюсь Запоріжжям. Дякую ЗСУ!», — написав заступник міського голови.

Нагадаємо, на Одещині селяни перекрили міжрайонну трасу через закриття школи та дитсадка.

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