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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1053
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Конопляний бізнес в Росії: СБУ викрила керівника НАБУ — фото

Посадовець НАБУ, який координує діяльність Бюро у прифронтових регіонах, за даними слідства, підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав батьку вести незаконну торгівлю з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
СБУ викрила керівника НАБУ на бізнесі в РФ

СБУ викрила керівника НАБУ на бізнесі в РФ / © СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу в Російській Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовець, який дислокується у місті Дніпро та координує діяльність Бюро у прифронтових регіонах, зокрема Дніпропетровській та Запорізькій областях, за даними слідства, підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батьку вести незаконну торгівлю з РФ.

Слідчі встановили, що Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічних конопель, які вирощував його батько, до республіки Дагестан. Також перевіряється інформація про можливі контакти посадовця з російськими спецслужбами, зокрема щодо передачі їм закритої інформації про заплановані слідчі дії.

Крім того Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ і, за інформацією слідства, має вплив на діяльність НАБУ.

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу в рф одного із керівників детективів НАБУ / © СБУ

Слідством встановлено, що батько посадовця, Сентябр Магамедрасулов, є громадянином РФ, але ця інформація не була вказана при оформленні допуску Руслана Магамедрасулова до державної таємниці, що є порушенням законодавства. Його мати, Ірина Магамедрасулова, проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій «ДНР» та публікує проросійські коментарі у соцмережах, зокрема у спільнотах із символікою «Z». СБУ задокументувала, що вона відкрито підтримує агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини.

Попри свою посаду та відповідальність за роботу у прифронтових регіонах, Руслан Магамедрасулов майже постійно перебував у Києві, а нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де провів кілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю НАБУ про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Слідчі продовжують розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, детективи НАБУ розпочали перевірку фактів можливого зловживання владою колишньою віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною та іншими особами.

Дата публікації
Кількість переглядів
1053
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