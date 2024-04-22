Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку – документ

Відзавтра чоловіки призовного віку зможуть лише оформлювати документи для повернення до України.

Від 23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку.

Про це пише ZN.UA з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який редакція має в розпорядженні.

Надалі можливо буде лише оформити документи для повернення до України.

Всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку / Фото: zn.ua

В документі зазначено, що надання послуг припиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, що триває.

"З метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю від 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", – йдеться у листі за підписом Сибіги.

Розпорядження МЗС діє до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень Закону України про посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні.

Про що йдеться у пунктах 6 і 16 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

встановлювати в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, особливий режим в’їзду й виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місцеперебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України;

обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

ТСН.ua запустив опитування: чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнутимуть отримати громадянство іншої країни?

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що в законопроєкті про посилення мобілізації в Україні передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК.

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