Консультативний орган ЄС рекомендував надати Україні статус кандидата на членство у ЄС

Консультативний орган ЄС рекомендував надати Україні статус кандидата на членство у ЄС

Соціально-економічний комітет ЄС (EESC) підтримав надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Відповідне рішення ухвалили майже одноголосно: надання Україні статусу кандидата підтримали близько 200 депутатів організації.

Про це стало відомо з тексту резолюції.

"EESC закликає Європейську раду надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан", - йдеться в резолюції.

Крім того, у документі передбачено адаптацію українських біженців, які втікали з-під ворожих обстрілів. Зокрема, створено план, який допоможе громадянам України працевлаштуватися та отримати доступ до соціальних послуг, зокрема освіти та медичного обслуговування.

У резолюції також наголосили на необхідності посилення економічної допомоги Україні для її відновлення після війни.

Нагадаємо, долю європейського майбутнього України завтра, 17 червня, вирішить Єврокомісія, її висновок стане тим документом, за який голосуватимуть наступного тижня лідери країн Європейського союзу.

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