Контакт з хворими та спалах захворювання: що змушує українців зробити екстрену вакцинацію від кору

Контакт з хворими та спалах захворювання: що змушує українців зробити екстрену вакцинацію від кору

Кір — небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється.

9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Передавання інфекції

Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Вірус лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 год. Інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири дні після появи у неї висипу.

Симптоми

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип — спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря!

Ускладнення

Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років. Серед ускладнень кору — запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Ця недуга може призвести навіть до смерті.

Захворювання на кір під час вагітності також загрожує здоров’ю жінок — від розвитку ускладнень до передчасних пологів чи мимовільного аборту (викидня).

Профілактика

Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.

Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря.

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Відмовившись від вакцинації, ви ризикуєте здоров’ям і життям своєї дитини.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику — військові, студенти, освітяни і медики.

Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зокрема — залежить від рівня охоплення щепленнями у країні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоби рівень вакцинації досягав 95–98%.

Фото: ТСН.ua

Вікторія з Ужгорода, що має ДЦП, розповіла, що три роки тому екстрено зробила ревакцинацію проти кору. Бо напередодні була в контакті з інфікованим. Сімейна лікарка тоді наполегливо сказала: «Одразу йдіть на вакцинацію!»

«Оскільки я завжди дослухаюся до рекомендацій медиків – того ж дня чемно пришла на щеплення. Побічних реакцій на імунізацію не мала. І кір тоді, на щастя, теж мене оминув! Відтоді щиро вважаю, що краще вакцинуватися, ніж страждати від ускладнень внаслідок різноманітних інфекційних захворювань!», - переконана жінка.

А 30-річна Іванна, яка за професією сімейна лікарка, працює у Львові, розповіла власну історію екстреної вакцинації.

«У 2018 році в нашій області був спалах захворювань на кір. У мене був медичний виклик додому до чоловіка у якого потім діагностували кір. Коли я про це дізналась, зробила термінове щеплення. І в результаті не захворіла. Наголошую, що дуже важливо робити планові та екстрені щеплення. Це допомагає захиститись від великої кількості хвороб та уникнути зайвих проблем. Адже небезпека не тільки у хворобах, а ще й у їхніх наслідках», - переконана вона.

Кір:що треба знати про цю хворобу