Контакти високого ризику: в Україні по-новому відстежуватимуть передавання COVID-19

Повністю вакциновані особи вважаються контактами низького ризику.

В Україні по-новому відстежуватимуть контактних осіб щодо COVID-19. В умовах "червоного" рівня тепер будуть контролювати лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Про це голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

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Контактними особами високого ризику відтепер вважаються: члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику (лікарні та установи довготривалого догляду).

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважаються контактами низького ризику.