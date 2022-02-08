Контакти високого ризику: в Україні по-новому відстежуватимуть передавання COVID-19

Повністю вакциновані особи вважаються контактами низького ризику.
В Україні по-новому відстежуватимуть контактних осіб щодо COVID-19. В умовах "червоного" рівня тепер будуть контролювати лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.
Про це голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.
Контактними особами високого ризику відтепер вважаються: члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику (лікарні та установи довготривалого догляду).
Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважаються контактами низького ризику.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, МОЗ скоротило термін лікування COVID-19: коли можна виходити з самоізоляції.
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