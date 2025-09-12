Контактні зоопарки загрожують дітям і дорослим: які хвороби можуть передавати тварини

Контактний зоопарк / © УНІАН

Контактні зоопарки, де відвідувачі можуть безпосередньо торкатися тварин, становлять серйозну небезпеку для обох сторін.

Про це в етері КИЇВ24 заявила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк.

«Є дві сторони цієї медалі. Перша це абсолютно жахлива поведінка по відношенню до тварин — погане ставлення, недостатні умови, величезна кількість проблем із доглядом. До тварин в більшості випадків ставляться просто як до розхідного такого матеріалу і так далі. Про це можна окремо дуже довго говорити. Друга частина стосується людей. Перш за все, треба розуміти, що у тварин є величезна кількість хвороб, які можуть протікати непомітно, але при цьому бути смертельно небезпечними для людей», — зазначила представниця UAnimals.

Вона наголосила, що в більшості таких закладів немає постійного ветеринарного нагляду. Лікарів викликають лише час від часу, тому хвороби часто залишаються непоміченими. Це створює подвійний ризик: з одного боку, страждають самі тварини через неналежні умови догляду, з іншого — небезпека виникає для відвідувачів.

За словами Чевганюк, у тварин може бути десятки інфекційних захворювань, які перебігають приховано, але становлять серйозну загрозу для людини. Серед них — сказ, туберкульоз, токсоплазмоз, паразитарні та вірусні інфекції. Експертка підкреслила, що це особливо небезпечно для дітей: після контакту з тваринами вони часто торкаються обличчя або беруть руки до рота, що збільшує ризик зараження.

Нагадаємо, в приватному мінізоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом загинув від сказу олень. Відвідувачів просять терміново звернутися до лікаря.