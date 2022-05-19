Контент про "Азов" будуть блокувати менше, а в Україні відкриють офіс Meta: Федоров розповів про кіберплани

Український контент про війну у Facebook та Instagram будуть блокувати менше.
Про це за підсумками зустрічі з президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом повідомив міністр інформаціїної трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, блокувань українського контенту пов’язаного з війною — зокрема про полк “Азов” — буде значно менше. Крім того, міністр додав, що на зустрічі вдалося досягти певних домовленостей, а в найближчій час планується прийняти “багато рішень”.
Мова також йшлася про стратегічні плани співпраці — відкриття офісу в Україні.
Нагадаємо, що через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання та підписати документи.
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