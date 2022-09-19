Контрабанда психотропів на понад 37 млн гривень: жителі Київщини намагалися налагодити переміщення наркотиків

На Вінниччині СБУ заблокувала контрабанду психотропів на понад 37 млн гривень.

Про це повідомляє офіційний канал Служби безпеки України.

"За даними слідства, контрабанду організували троє мешканців Київщини. Вони намагалися налагодити незаконне переміщення наркотиків з прикордонних районів Вінницької області до сусідньої Молдови", - йдеться у повідомленні СБУ.

Контрабандисти спеціалізувалися на речовині PVP - одному з різновидів синтетичних психостимуляторів. Обіг цієї речовини заборонений.

Проте правоохоронці викрили наркоділків під час спроби переправлення партії «товару» через держкордон водним шляхом.

"Як встановили слідчі спецслужби, "товар" для збуту фігуранти отримували від своїх спільників по всій території країни. Для цього використовували мережу прихованих складів, а для переправлення - малі плавзасоби із дистанційним керуванням", - повідомили фахівці.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть колишнього правоохоронця, який видавав дозволи на зброю за хабарі.

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