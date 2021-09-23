Контрабанда з Білорусі: у Рівному спалили майже 16 тисяч пачок цигарок

Загальна вартість партії сигарет — близько 300 тисяч гривень.
У Рівному податківці і прикордонники утилізували 15,5 тисяч пачок цигарок.
Про це повідомляє "Суспільне.Рівне" та "Радіо Трек".
Нелегальний товарів виявили на кордоні з Білоруссю. Кілька десятків ящиків білоруських сигарет були без українського акцизу. Власника майна так і не знайшли.
"Товар відправили на експертизу, однак українським стандартам він не відповідав. Тому усі цигарки спалили в печах рівненського домобудівного комбінату", — розповідає заступник начальника головного управління ДПС у Рівненській області Владислав Грабовий.
За його словами, загальна вартість партії сигарет — близько 300 тисяч гривень. Своєю чергою податківці зазначають, що це найбільша партія контрабанди цигарок з Білорусі за останні 10 років.
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент. У Мережі назвали такі дії "показухою" та "марнотратством" і порівняли з Росією, де вилучені продукти знищували, замість того, щоб роздати бідним.
- "А передати хлопцям на передову";
- "А коли покажуть, як бурштин палять";
- "Показуха! Україна — одна із лідерів постачання контрабанди в Європу, і митники активно беруть в цьому участь";
- "Це на камеру кинули декілька упаковок, а решту?".
Нагадаємо, що нелегальний ринок сигарет в Україні б’є рекорди: 16% тютюнового ринку перебуває в тіні.