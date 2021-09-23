Контрабанда з Білорусі: у Рівному спалили майже 16 тисяч пачок цигарок

Загальна вартість партії сигарет — близько 300 тисяч гривень.

У Рівному податківці і прикордонники утилізували 15,5 тисяч пачок цигарок.

Про це повідомляє "Суспільне.Рівне" та "Радіо Трек".

Нелегальний товарів виявили на кордоні з Білоруссю. Кілька десятків ящиків білоруських сигарет були без українського акцизу. Власника майна так і не знайшли.

"Товар відправили на експертизу, однак українським стандартам він не відповідав. Тому усі цигарки спалили в печах рівненського домобудівного комбінату", — розповідає заступник начальника головного управління ДПС у Рівненській області Владислав Грабовий.

За його словами, загальна вартість партії сигарет — близько 300 тисяч гривень. Своєю чергою податківці зазначають, що це найбільша партія контрабанди цигарок з Білорусі за останні 10 років.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент. У Мережі назвали такі дії "показухою" та "марнотратством" і порівняли з Росією, де вилучені продукти знищували, замість того, щоб роздати бідним.

"А передати хлопцям на передову";

"А коли покажуть, як бурштин палять";

"Показуха! Україна — одна із лідерів постачання контрабанди в Європу, і митники активно беруть в цьому участь";

"Це на камеру кинули декілька упаковок, а решту?".

Нагадаємо, що нелегальний ринок сигарет в Україні б’є рекорди: 16% тютюнового ринку перебуває в тіні.

Новини України: на українсько-білоруському кордоні затримали понад 1200 пачок контрабандних цигарок

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