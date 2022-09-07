Контрабандистам і кримінальним мережам місця не буде: Зеленський розповів про важливу спецоперацію СБУ

У середу, 7 вересня, Служба безпеки України провела операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб. Йдеться про контрабандистів та кримінальних авторитетів.

Митники, які допомогали контрабандистам, відсторонені від роботи. Їх чекає відповідальінсть за незаконні дії.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні пізно увечері 7 вересня.

"Сьогодні ж важливу операцію проведено Службою безпеки України щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені, та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", - сказав він.

Щодо тих підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то, за словами Зеленського, ухвалено рішення про припинення українського громадянства цих осіб.

Як повідомляли раніше, Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 606 росіян з керівної верхівки Росії. Хто вони - читайте ТУТ.

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