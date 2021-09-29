Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет: фото

Контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет: фото

facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Для контрабанди правопорушники використали потужний безпілотник.

У вівторок ввечері, 28 вересня, закарпатські прикордонники на кордоні з Румунією перехопили квадрокоптер з сигаретами.

Як повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, вони почули шум двигуна безпілотного літального апарату. За допомогою технічних засобів прикордонники збили апарат. Згодом, за 200 метрів від кордону, у чагарниках, пошукова група виявила потужний квадрокоптер із прив’язаним до нього пакунком сигарет.

Контрабандисти мали намір доправити до Румунії 500 пачок сигарет.

© facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Квадрокоптер та сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам митниці.

Нагадаємо, українських контрабандистів з літаком затримали у Молдові, тепер їм загрожує ув'язнення.

Наступна публікація