Контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет: фото

Контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет: фото

Для контрабанди правопорушники використали потужний безпілотник.

У вівторок ввечері, 28 вересня, закарпатські прикордонники на кордоні з Румунією перехопили квадрокоптер з сигаретами.

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Як повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, вони почули шум двигуна безпілотного літального апарату. За допомогою технічних засобів прикордонники збили апарат. Згодом, за 200 метрів від кордону, у чагарниках, пошукова група виявила потужний квадрокоптер із прив’язаним до нього пакунком сигарет.

Контрабандисти мали намір доправити до Румунії 500 пачок сигарет.

facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Квадрокоптер та сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам митниці.

Нагадаємо, українських контрабандистів з літаком затримали у Молдові, тепер їм загрожує ув'язнення.

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