Контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет: фото

Для контрабанди правопорушники використали потужний безпілотник.
У вівторок ввечері, 28 вересня, закарпатські прикордонники на кордоні з Румунією перехопили квадрокоптер з сигаретами.
Як повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, вони почули шум двигуна безпілотного літального апарату. За допомогою технічних засобів прикордонники збили апарат. Згодом, за 200 метрів від кордону, у чагарниках, пошукова група виявила потужний квадрокоптер із прив’язаним до нього пакунком сигарет.
Контрабандисти мали намір доправити до Румунії 500 пачок сигарет.
Квадрокоптер та сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам митниці.
Нагадаємо, українських контрабандистів з літаком затримали у Молдові, тепер їм загрожує ув'язнення.