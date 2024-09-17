Контрабандисти війни: як Румунія та Молдова стали новими центрами втечі для українських чоловіків

Незважаючи на всі виклики, українські біженці продовжують шукати можливості для порятунку та нового життя в Європі.

Межа між війною та миром на південно-західному кордоні України проходить через прикордонні пункти Румунії та Молдови. КПП Джурджулешти, що розташований всього за кілька кілометрів від війни, є важливою точкою, через яку чоловіки призовного віку намагаються покинути Україну. У той час, коли бойові дії тривають на сході країни, цей регіон стає місцем складної геополітичної ситуації.

Про це пише Berliner Zeitung.

З моменту початку російського вторгнення в Україну понад 12 000 українських чоловіків спробували нелегально перетнути кордон з Румунією, за даними прикордонної поліції. Насправді кількість таких випадків може бути значно більшою. Прикордонники щодня затримують чоловіків, які намагаються втекти через Карпати або прикордонні річки, такі як Дунай і Тиса. Як повідомляє український прикордонник на КПП Джурджулешти, щодня кілька чоловіків призовного віку намагаються покинути країну.

На початку війни кількість чоловіків, які намагалися втекти до Європи, була незначною, але з часом ситуація змінилася. На піку напливу до Румунії доходило до 45 українців на день. Нині ця цифра стабілізувалася на рівні 12-15 осіб на день, але мобілізаційні зусилля в Україні продовжують тиснути на чоловіків, які намагаються уникнути служби.

Загалом із лютого 2022 року з України виїхало близько шести мільйонів людей, здебільшого жінок і дітей. Чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати країну через воєнний стан, запроваджений президентом Володимиром Зеленським. Це обмеження виключає деякі категорії, як-от політиків, спортсменів та артистів, але більшість чоловіків, які підлягають призову, залишаються під загрозою мобілізації.

Втома Європи від війни: ситуація в Румунії та Молдові

На початку війни Румунія, яка має понад 600-кілометровий кордон з Україною, активно підтримувала біженців. Але з наближенням третьої зими війни втома від конфлікту стає дедалі очевиднішою. Гуманітарна допомога зменшилася, а політична підтримка серед румунського населення знижується. Прогнози щодо майбутнього України стають усе більш песимістичними, а демонстрації солідарності скорочуються.

На прикордонних пунктах, таких як Ісакча, розташованому всього за 800 метрів від України через Дунай, спроби втечі українських чоловіків продовжуються. За даними румунської прикордонної служби, 22 чоловіки перепливли річку на човнах або вплав. У Карпатах спроби втечі часто закінчуються трагедією — на всьому українсько-румунському кордоні вже загинули 19 українців, які намагалися втекти.

Молдова: контрабандисти товарів перетворилися на контрабандистів людей

Молдова, яка має ще довший кордон з Україною (1200 км), також стала важливим напрямком для українських чоловіків. З початку війни молдовські прикордонники затримали понад 6 тисяч українців, які намагалися нелегально перетнути кордон. Руслан Галуска, начальник прикордонної служби Молдови, зауважує, що раніше країна боролася з контрабандою сигарет і наркотиків, але тепер контрабандисти перепрофілювалися на нелегальне переправлення людей.

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У Молдові, яка готується до референдуму щодо вступу до ЄС, запит "Як втекти з України до Молдови?" став одним із найпоширеніших у Google. Кількість нелегальних перетинів кордону змінюється в залежності від ситуації на фронті, але щоденно прикордонники мають справу з 5-25 такими випадками.

Пошук нових рішень: реакція українського уряду

Уряд України веде переговори з європейськими партнерами щодо повернення дезертирів назад до країни, адже гостра нестача військових кадрів стає дедалі відчутнішою. Проте це питання викликає багато етичних та правових питань у країнах ЄС.

У Румунії та Молдові уряди стверджують, що дотримуються міжнародного "принципу неповернення", відповідно до якого не можна депортувати біженців назад у країну, що перебуває у стані війни. Водночас у Німеччині обговорюються ідеї про зменшення пільг для українських біженців та заклики до депортації чоловіків. Однак у Молдові та Румунії такі пропозиції наразі не знаходять підтримки.

Незважаючи на труднощі та ризики, українські чоловіки продовжують шукати шляхи, щоб уникнути мобілізації. Для багатьох Румунія та Молдова стають лише проміжними пунктами на шляху до інших країн Європи, зокрема до Німеччини, де вони сподіваються знайти безпечний притулок.

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