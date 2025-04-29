"Контракт 18-24": Кабмін запровадив нові гарантії — про що йдеться

Студенти / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який надасть додаткові гарантії військовослужбовцям віком від 18 до 25 років для здобуття вищої освіти. Документ буде подано до Верховної Ради для затвердження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Новий законопроєкт надасть військовослужбовцям, які служать за контрактом або були мобілізовані, збереження місця в навчальному закладі та стипендії під час служби. Також передбачено право навчатися без відриву від служби та отримувати навчальні відпустки.

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Завдяки цьому законопроєкту молоді військовослужбовці отримають можливість здобувати вищу освіту під час служби. Якщо закон буде ухвалений, будуть внесені зміни до основних законів України про військову службу, освіту та соціальний захист військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 травня мобілізувати студентів не будуть, незважаючи на те, що в Україні триває мобілізація та воєнний стан.