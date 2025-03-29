Контракт 18-24-річних: хто може отримати виплати розміром один мільйон

Виплати військовим. / © ТСН.ua

Реклама

Минулого місяця в Україні запустили новий проєкт контракт 18-24. Українці цього віку можуть укласти річний контракт на мільйон гривень. Право на кошти матимуть не лише новобранці, а й ті, хто приєднався до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення у віці до 25 років.

Про це повідомляє видання NV, яке отримало документ від Міноборони.

Серед останніх йдеться про таких військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу:

Реклама

кого прийняли або призвали на військову службу під час воєнного стану (після 24.02.2022-го) у віці до 25 років;

хто брав безпосередню участь у бойових діях сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025-го);

хто продовжував службу на момент набрання чинності постанови Кабміну (13 лютого 2025-го);

хто не притягувався два або більше разів до кримінальної чи адмінвідповідальності за військові правопорушення та не має дисциплінарних стягнень.

Міноборони наголошує, що військовий має право на виплату одного мільйона гривень, якщо був прийнятий або призваний на військову службу починаючи від 24 лютого 2022 у віці до 25 років, а досвід безпосередньої участі у бойових діях складає не менше 6 місяців - станом на 13 лютого цього року.

Сама винагорода виплачується відповідно до часу служби в пропорції 1/6 від суми за кожні 30 днів, а виплата здійснюється один раз за весь період проходження військової служби.

Хто має право на отримання виплат

Відповідно до положень Міноборони, виплати не зможуть отримати ті військовослужбовці, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на строковій службі та надалі уклали контракт. Однак особи рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ та Держспецслужби транспорту, які на момент ухвалення постанови були віком до 25 років і перебували в штаті відповідних з'єднань, можуть отримати відповідні кошти. Норма також стосується курсантів вищих військових навчальних закладів.

Виплати не розповсюджуються на офіцерів, які приєдналися до війська до 25 років, а після набрання чинності отримали відповідні звання. На отримання відповідні винагороди також можуть претендувати особи, які були колишніми ув'язненими та долучилися до ЗСУ, а також відповідають виказаним критеріям.

Втім, особи, які були притягнуті два або більше разів за військового адмінпорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, не мають право на виплату. Якщо ж дисциплінарне стягнення було зняте або його строк минув до 13 лютого 2025-го, то така особа може претендувати на отримання виплати.

Відповідні виплати можуть сім'ї військовослужбовців, які були захоплених у полон, стали заручниками, були інтерновані у нейтральних державах або безвісти зниклі. Таку суму виплачують у повному обсязі, якщо військовий перебував та звільнений з полону (за винятком добровільної здачі в полон) або мав захворювання чи поранення (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту вітчизни.

Як повідомлялося, пенсійні виплати для військових в Україні регулюється окремим законодавством. Зокрема, ним встановлено особливі умови розрахунку розмірів виплат, а також вимоги щодо стажу та віку виходу на пенсійне забезпечення.

Дата публікації 19:59, 20.03.25 Кількість переглядів 295 Продавали авто для ЗСУ: викрито нову злочинну схему на Дніпропетровщині