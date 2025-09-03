ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
382
382
Час на прочитання
1 хв

Контракт "18-24" розширять на інші вікові категорії - подробиці

Військові контракти розширять для інших вікових категорій.

Військовий квиток

Військовий квиток / © ТСН.ua

В Україні планують розширити формат контракту для військовозобов’язаних, який зараз доступний для людей віком від 18 до 24 років. Цей новий підхід буде застосовано до інших вікових груп, а також, можливо, до тих, хто вже служить у Збройних силах України за мобілізацією.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, після всіх необхідних експертиз, контракт «18-24» стане основою для нових угод, які нададуть військовослужбовцям чітке розуміння термінів служби, можливостей для змін та певних пільг.

Цей крок має на меті зробити службу в армії більш прозорою та привабливою, забезпечуючи військових конкретними умовами. Раніше Паліса зазначав, що навіть якщо за новим контрактом до лав ЗСУ приєднаються 800 тисяч українців, це не зможе повністю закрити всі потреби армії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони оголосило про оновлення експериментального проєкту «Контракт 18-24», яке запроваджує спеціальні умови для операторів безпілотних систем (БПС).

