"Контракт 18-24" дає молоді доступ до всіх бойових підрозділів / © ТСН

Реклама

Програму «Контракт 18-24» для залучення молоді до лав ЗСУ знову розширили — на всі складові Сил оборони.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.

Він зауважив, що якщо на початку дії програма можна було обрати лише кілька бригад, то згодом експеримент розширили. А тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Реклама

«Продовжуємо розширювати „Контракт 18-24“… Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь», — написав Паліса.

Раніше Павло Паліса розповів, що контракт «18-24» розширять на інші вікові категорії.

Нагадаємо, нардеп Федієнко заявив, що система рекрутингу фактично провалилася.