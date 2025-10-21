ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
98
1 хв

"Контракт 18-24" розширюють на всі бойові підрозділи — деталі

Програму «Контракт 18-24» максимально розширили — тепер всі Сили оборони відкриті для молоді.

Дмитро Гулійчук
"Контракт 18-24" дає молоді доступ до всіх бойових підрозділів

"Контракт 18-24" дає молоді доступ до всіх бойових підрозділів / © ТСН

Програму «Контракт 18-24» для залучення молоді до лав ЗСУ знову розширили — на всі складові Сил оборони.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.

Він зауважив, що якщо на початку дії програма можна було обрати лише кілька бригад, то згодом експеримент розширили. А тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

«Продовжуємо розширювати „Контракт 18-24“… Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь», — написав Паліса.

Раніше Павло Паліса розповів, що контракт «18-24» розширять на інші вікові категорії.

Нагадаємо, нардеп Федієнко заявив, що система рекрутингу фактично провалилася.

