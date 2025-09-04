Контракт «18–24» у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

5-та окрема штурмова бригада відкрила набір за спеціальним контрактом «18–24». Ця програма орієнтована на молодь віком від 18 до 24 років і дає шанс отримати унікальний досвід у сучасних технологічних підрозділах.

Мільйон одразу та гідне грошове забезпечення

Головна особливість контракту — високий рівень фінансової мотивації. Кожен, хто його підписує, отримує стартову виплату 1 000 000 гривень. Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення становить від 120 000 гривень. Такий рівень оплати підкреслює важливість завдань, які виконують оператори дронів та НРК.

Лише сучасні посади

Контракт «18–24» гарантує, що військовослужбовці проходитимуть службу виключно на посадах операторів БпЛА або НРК. Ці напрямки сьогодні формують нову тактику на фронті, дозволяючи зберегти життя побратимів та змінити ситуацію в бою завдяки технологіям.

Реклама

Чому саме 5-та штурмова?

5-та окрема штурмова бригада — один із найбоєздатніших підрозділів Збройних Сил України. Маючи унікальний бойовий досвід, бригада воювала на ключових напрямках фронту, і успішно протистояла найсильнішим угрупованням ворога. Сьогодні бригада продовжує бути в авангарді сучасної війни, роблячи ставку на технології та молодих спеціалістів.

Дві мети програми

Ініціатива контракту «18–24» має дві основні складові. По-перше, вона надає молодим воїнам фінансову стабільність. По-друге, вона готує молодих спеціалістів до умов нової війни. Саме ці фахівці змінюють правила гри на полі бою.