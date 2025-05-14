Контракт "18-24": військові не отримують обіцяний мільйон – військовослужбовець Осман

Контракт 18-24 / © Getty Images

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Проєкт «Контракт 18-24», який передбачає одноразову виплату військовослужбовцям у розмірі одного мільйона гривень, викликає чимало запитань серед самих військових.

Один із бійців батальйону «Айдар» повідомив, що попри те, що повністю підпадає під усі критерії, передбачені документом, грошей він досі не отримав.

«У своїй частині я вже кілька разів запитував про цю виплату, адже повністю підпадаю під усі критерії. Однак стройова навіть не розуміє, про що йдеться, бо жодних офіційних документів або наказів не надходило — чули лише з інтернету», — розповів військовослужбовець.

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За його словами, випадки виплати дійсно є, однак в основному — в інших підрозділах або регіонах. У його ж частині жодних офіційних вказівок не надходило, що породжує сумніви у практичній реалізації постанови.

«Звучить добре, але на практиці реалізовується не всюди. Вже неодноразово чув, що хтось десь отримував цю виплату — але не в нас», — зазначив боєць.

Контракт 18-24: що відомо

Нагадаємо, 11 лютого, Кабмін затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт передбачатиме базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

За словами президента України Володимира Зеленського, молодь, яка підпише спеціальний контракт, отримає багато пільг, зокрема й гарантовану демобілізацію після року служби.

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Нардеп, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зауважив, що військовий, який пройшов службу до 25-річного віку за цим контрактом, має право звільнитися через рік, проте може бути мобілізованим після набуття призовного віку.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають:

один мільйон гривень за рік служби;

можливість вступити до будь-якого вищого навчального закладу без іспитів, а навчання оплачуватиме держава;

можливість отримання іпотеки під 0% річних, де всі відсотки покриватиме держава.