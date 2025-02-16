Контракт 18-24 за мільйон: у 28-й бригаді розповіли про кількість заявок у перші дні

Бригада за три дні отримала близько 300 звернень.

За три дні від початку програми "Контракт 18-24"до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вже надійшло близько 300 заяв.

Про це розповів начальник рекрутингової групи 28-ї ОМБр Денис Швидкий, передає Армія.inform.

"Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми", – сказав Денис Швидкий.

На його думку, з кожним днем все більше людей будуть звертатися з заявами на військову службу. 28 бригада є однієї з шести бригад, на яку наразі розповсюджується нова програма укладання контрактів.

"Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО, мають досвід бойових дій", – каже Денис Швидкий.

Нагадаємо, що 28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби. Крім неї у списку перебувають 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили контракт для 18–24-річних добровольців.

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