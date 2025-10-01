ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
207
2 хв

Контракт 60+: Гнатов розповів, де служитимуть добровольці та які посади обійматимуть

Генерал Гнатов назвав конкретні спеціальності, наголосивши, що 60-річні фахівці часто виглядають краще, ніж 40-річні.

Дар'я Щербак
Андрій Гнатов

Начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов, прокоментував запуск нового закону про контрактну військову службу для добровольців віком 60 років і старше («Контракт 60+»), який доповнює чинний проєкт «Контракт 18-24».

Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Генерал наголосив, що цей вік не означає, що людина втратила будь-яку здатність виконувати завдання.

«Добровольці 60+ теж не будуть зайвими у війську. Головне — щоб вона мала бажання і відповідне здоров’я, а робота в армії знайдеться», — заявив Гнатов.

Він підкреслив, що хоча доброволець 60+ навряд чи отримає посаду в штурмовій бригаді, для більшості завдань суперкондицій не потрібно.

Генерал-майор Гнатов назвав конкретні категорії фахівців, на яких особливо чекають в українській армії, оскільки їхній досвід є безцінним:

  • Ремонтні спеціальності: Досвідчені ремонтники потрібні для відновлення техніки.

  • Водії різних категорій: Особливо водії з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів та боєприпасів. Ці категорії завдань є надто складними для молодих хлопців.

  • Лікарі: У військових госпіталях часто є неукомплектовані посади середнього та молодшого лікарського персоналу.

Гнатов зазначив, що людина у 60 років цілком може прийти й на рік чи два підписати контракт та виконувати таку роботу. Він також навів приклади, коли офіцери, сержанти та солдати у віці 60 років просили дозволу ще на рік підписати контракт, маючи чудовий фізичний вигляд та високий бойовий дух.

Нагадаємо, до початку виконання обов’язків кандидат проходить військово-лікарську комісію та встановлений випробувальний термін. Серед основних вимог до кандидатів від 60 років для взяття на військову службу за контрактом зокрема — кандидат має бути визнаний ВЛК придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та має досвід проходження служби за військово-обліковою спеціальністю для посади, на яку призначається, і не потребує проходження підготовки (перепідготовки).

Крім того, рівень військової освіти (підготовки) кандидата має відповідати посаді, на яку його призначають.

