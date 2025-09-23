Контракт 60+: у Сухопутних військах пояснили, кого шукають, на які посади та що за вимоги

ЗСУ / © Associated Press

За новою програмою служби у Збройних силах України «Контракт 60+» рекрутують насамперед на небойові посади, у пріоритеті фахівці дефіцитних спеціальностей. Служба здебільшого передбачає небойові посади в солдатському, сержантському, старшинському та (за наявності відповідної підготовки) офіцерському складі.

Про це розповів офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля в інтерв’ю АрміяInform.

До початку виконання обов’язків кандидат проходить військово-лікарську комісію та встановлений випробувальний термін. Серед основних вимог до кандидатів від 60 років для прийняття на військову службу за контрактом у ЗСУ, зокрема те, що кандидат визнаний ВЛК придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та має досвід проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю посади, на яку призначається, і не потребує проходження підготовки (перепідготовки), пояснив офіцер.

Крім того, рівень військової освіти (підготовки) кандидата має відповідати посаді, на яку його призначають.

«Перевага під час прийняття на військову службу за контрактом у віці від 60 років надається кандидатам, які звільнені з військової служби після 2015 року, мають досвід участі в бойових діях, а також фахівцям (спеціалістам) дефіцитних спеціальностей», — зазначив Ілля.

Кандидат може звернутися до командира військової частини, яка потребує комплектування, або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Для розгляду кандидатів з-поміж осіб віком від 60 років для прийняття їх на військову службу за контрактом до ЗСУ їм потрібно буде надати, окрім рішення ВЛК, ще низку документів.

Це, зокрема довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надана територіальним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України; засвідчена копія всіх заповнених сторінок військово-облікового документа (військовий квиток (офіцера запасу), тимчасове посвідчення; завірені копії документів про освіту з додатками.

Також у цьому переліку завірені копії підтверджувальних документів про участь у бойових діях, наявність поранень (контузій), державних нагород за наявності; згода на збирання та обробку персональних даних.

Сама процедура приєднання та алгоритм погодження кандидатури починається з того, що командир частини, до якої звернувся кандидат 60+, ініціює медичний огляд у ВЛК для визначення придатності. Після позитивного висновку ВЛК командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ з обґрунтуванням необхідності залучення кандидата.

За результатами розгляду Генштаб погоджує або відмовляє в погодженні. Погоджений список є підставою для надання командиром частини письмової згоди (листа) на укладення контракту. У підсумку 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ оформляє особову справу кандидата і завершує процедуру контрактування.

Нагадаємо, в Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу.