Контракт для 60+: у ЗСУ пояснили, куди потраплять літні військовослужбовці

Куди потраплять у війську українці 60+: експерт пояснив, що буде з контрактами / © ТСН.ua

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Особи віком від 60 років, які укладатимуть контракт із Силами оборони України, не служитимуть у піхоті на передовій.

Про це повідомив військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний для Українського радіо.

За словами експерта, у Збройних силах близько 1,1 млн осіб, однак безпосередньо на передовій воюють лише приблизно 300–350 тисяч. Решта – це фахівці тилового забезпечення.

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«Армія – це не лише піхота. Це сотні тисяч людей, які займаються логістикою, ремонтом, кухнею, навчанням. Саме на такі позиції можуть потрапити люди віком 60+, які укладуть контракт із військом», – пояснив Нарожний.

Він навів приклад двох братів-близнюків із 45-ї окремої артилерійської бригади, яким виповнилося 60, але які продовжили службу й працюють водіями паливозаправників. Також згадав 62-річного полковника артилерії у відставці, який хотів викладати у навчальному центрі.

«На порталі lobbyx.army є чимало вакансій – кухар, ремонтник роти, начальник речового забезпечення, – які не передбачають участі в бойових діях. Таких спеціалістів потребують щодня», – додав експерт.

Щодо умов контракту, то вони будуть стандартними: 25–30 тисяч гривень на місяць, речове забезпечення, харчування, а також можливість отримати статус УБД, якщо військовий перебуватиме в зоні бойових дій понад три доби.

Нагадаємо, військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї. Адже люди після 50 вже не мають тієї витривалості, що молодь, а навчання новим технологіям дається їм складніше.