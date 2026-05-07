Іноземним захисникам України спростили оформлення документів

Іноземним громадянам, які вже служать у Силах оборони України або планують приєднатися до них, спростять процедуру оформлення тимчасового проживання.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них», — зазначила вона.

За її словами, уряд унормував порядок видачі документів для цієї категорії осіб. Відтепер посвідку на тимчасове проживання надаватимуть на весь термін дії контракту, а також ще на шість місяців після його завершення.

Окремо врегульовано ситуації для тих іноземців, які лише планують підписати контракт із Силами оборони. Вони зможуть подавати документи навіть у разі, якщо їхній паспорт є простроченим, за умови, що отримати новий документ можливо лише в країні-агресорі або державі, яка не визнає територіальну цілісність України.

Також уряд передбачив механізм для випадків, коли оновлення паспорта фактично неможливе через необхідність звернення до таких країн. У подібних ситуаціях дозволяється оформлення документів із простроченим паспортом.

Також спрощується процедура підтвердження місця проживання для частини іноземних військовослужбовців.

Уряд пояснює, що ухвалені зміни мають зменшити бюрократичні бар’єри та забезпечити більш зрозумілі умови перебування в Україні для іноземців, які беруть участь у захисті держави.

