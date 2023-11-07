Контрактна армія в Україні: в Міноборони відповіли, чи зможуть це зійснити під час війни

Тим часом над системою рекрутингу, відомство вже розпочало роботу.

Збройні сили України не зможуть перейти на службу за контрактом під час війни, тому реалізувати один із пунктів нової концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року, яку затвердив міністр оборони, поки тривають бойові дії, неможливо.

Про це сказав в ефірі Радіо Свобода керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

"Це не може бути реалізовано, доки триває війна. Контрактна армія – це питання мирного часу. І я б навіть додав, що це питання часу, коли Україна зможе собі дозволити не бути в постійній активній обороні", – додав він.

За словами Павлюка, концепція – це ще не план дій, власне, план і кроки мають бути напрацьовані.

Водночас над системою рекрутингу, відомство вже розпочало роботу.

Він зауважив, що надзвичайно важливо збудувати механізм, коли кожен військовослужбовець буде мати чітке розуміння, що з ним відбудеться у війську.

"Ми будемо працювати над тим, що ми зможемо максимально, виходячи з сильних якостей людини, з її кваліфікації і досвіду, пропонувати позиції, де ці якості будуть реалізовані якнайкраще", – додав Павлюк.

Раніше в Міноборони пояснили, що головний акцент концепції військової кадрової політики – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі Збройними силами держав-членів НАТО.

Тим часом українські експерти зауважують, що кількість та якість армії залежать від економіки держави. Про досвід інших країн з цього питання читайте у матеріалі ТСН.ua.

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