Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК

Українці, яким 18-24 роки і які раніше не отримали базової військової підготовки на військовій кафедрі чи не відслужили строкову службу, тепер можуть вступити до Сил оборони за контрактом на один рік.

У Міноборони пояснили, як їм пройти ВЛК.

Отримати направлення:

в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних (реєстр "Оберіг")

у паперовій формі

Для формування направлення в електронному вигляді через реєстр "Оберіг" кандидат має особисто подати запит через мобільний застосунок – електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста ("Резерв+"). Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку. У реєстрі "Оберіг", за умови відповідності кандидата віковому критерію, автоматично формується електронне направлення, яке надсилається йому у застосунок "Резерв+".

Якщо кандидат не має можливості чи бажання подати запит через "Резерв+", направлення може бути видане у паперовій формі. Це може зробити командир військової частини або начальник центру рекрутингу Збройних сил, де кандидат проходить співбесіду, відразу після її завершення. У паперовому направленні вказується назва найближчої ВЛК, яка здійснюватиме медичний огляд кандидатів від відповідної військової частини, та дата медичного огляду.

Проходження медичного огляду

Посадова особа, яка контролює проходження медичних оглядів кандидатами, має у взаємодії з керівництвом закладу охорони здоров’я, на базі якого знаходиться визначена ВЛК, переконатись у наявності резервних часових проміжків у черзі на проходження медичного огляду та забезпечити, щоб їх першочергово надавали кандидатам. Під час проходження медичних оглядів рекомендовано забезпечити присутність представників відповідної військової частини та/або ТЦК та СП, щоб вони могли проконтролювати цей процес та допомогти кандидатам.

Психіатричний огляд

Окрім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати повинні отримати довідку про проходження психіатричного огляду, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин.

Кандидати, за їх згодою, спрямовуються до визначених закладів охорони здоров’я у найкоротший термін для отримання довідки про проходження психіатричного огляду.

Нагадаємо, нардеп Сергій Демченко вважає, що вимоги до України щодо мобілізації 18-річних, щоб збільшити чисельність армії, неможливо задовольнити. За його словами, чоловіки від 18 до 25 років мають проходити відповідні військові навчання, а вже згодом, коли досягнуть відповідного віку, стануть на захист країни.

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