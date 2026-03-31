Контрактне навчання в університетах України здорожчає: що чекає на студентів

В Україні прогнозують подальше зростання вартості навчання за контрактом у закладах вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко під час брифінгу 31 березня.

Як зміниться вартість навчання в Україні

За словами посадовця, 2025 року ціни на контрактну форму навчання вже зросли майже на 30%, і ця тенденція збережеться наступного навчального року. Трофименко пояснив, що університети мають формувати спеціальні фонди, зокрема для забезпечення виплат працівникам.

«Ви знаєте, що працівникам університетів від 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а від 1 березня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати — ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших вишах», — зауважив заступник міністра.

Він також додав, що держава на 10% збільшила фінансування для закладів освіти, переміщених із прифронтових територій, проте ці кошти не враховуватимуться під час розрахунку собівартості навчання.

Зі свого боку, очільник директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров наголосив, що якісна освіта не може бути дешевою.

«За вищу освіту потрібно платити дорого: за бюджетників платить держава, а за контрактників — родина», — заявив Шаров.

Посадовець підкреслив, що без підвищення цін викладачі можуть почати виїжджати за кордон, водночас українська освіта все ще залишається дешевшою за європейську.

Бюджетні місця та скільки відмов

Також Шаров повідомив про позитивну динаміку щодо підтвердження бюджетних місць. 2025 року кількість абітурієнтів, які відмовилися від навчання за державним замовленням, суттєво зменшилася. Статистика відмов має такий вигляд:

2022 рік — 5,7% ;

2023 рік — 8,8% ;

2024 рік — 10,8% ;

2025 рік — 4,3%.

За словами Олега Шарова, зростання відмов у попередні роки було пов’язане із привабливістю грантів на навчання, запроваджених 2024 року. Наразі частка непідтверджених контрактних пропозицій становить 25%, проте в міністерстві очікують на скорочення цього показника.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки оприлюднило оновлені правила вступу на 2026 рік, які скасовують мотиваційні листи та впроваджують систему пріоритетності для магістрів.