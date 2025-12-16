Контрактник-втікач палив об’єкти "Укрзалізниці" на Житомирщині: як покарав його суд

Суд / © Pixabay

За доказами Служби безпеки України російський агент, який підпалював стратегічні об’єкти «Укрзалізниці» у Житомирській області, отримав реальний термін ув’язнення. Колишній контрактник намагався порушити військову логістику через північні регіони України заради легких грошей від окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ викрила російського агента на підпалах на Житомирщині у вересні 2024 року. Фігурант на замовлення росіян знищував релейні шафи сигнальних установок на магістральних лініях «Укрзалізниці».

За допомогою диверсій ворог планував порушити логістику транспортування залізничних вантажів через північний український регіон.

За даними слідства, завдання РФ виконував 35-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ і переховувався у Бердичівському районі. Коли він шукав легкі гроші у телеграм-каналах, на чоловіка звернули увагу російські спецслужби. Українець погодився за гроші робити підпали критичної інфраструктури у прикордонній області.

Спершу зловмисник відшукав релейну шафу та погодив її знищення з куратором. Після цього чоловік купив 1,5 л бензину, приїхав велосипедом на локацію та підпалив залізничне електрообладнання.

Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах у його домівці, де той намагався сховатися від правосуддя. Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон, на який чоловік фіксував свої злочини для звіту перед росіянами.

Суд визнав ворожого агента винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив зловмиснику 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, у Чернігові суд покарав місцевого мешканця, який на замовлення російських кураторів намагався підпалити волонтерський пікап Ford F150, придбаний для потреб ЗСУ. Зловмисник був завербований через месенджер, йому обіцяли 500 доларів.