Контрактників "18-24" можуть повторно призвати до війська відразу після демобілізації - нардеп

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Через відсутність у законодавстві норми про відстрочку для військовослужбовців, які уклали контракт «18–24», їх можуть повторно призвати до війська відразу після демобілізації.

На це звернув увагу секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю «24 каналу».

Нардеп зазначив, що після завершення служби за контрактом ці молоді люди автоматично стають військовозобов’язаними і можуть повторно отримати повістку.

Костенко повідомив, що на розгляд Верховної Ради було подано законопроєкт про річну відстрочку для контрактників «18-24», однак депутати за нього не проголосували.

«На цей момент військові за контрактом „18–24“ залишаються без обіцяного права на річну відстрочку», — зазначив він.

Секретар оборонного комітету ВР наголосив, що ситуація, за якої людина може бути повторно призвана одразу після демобілізації, є неприйнятною і розкритикував частину депутатів за популістський підхід до розгляду законопроєктів.

«Комітет нацбезпеки подав цей законопроєкт. Але депутати-популісти почали кричати, що там щось не те, а всі інші, не розібравшись, проголосували. Тим самим не дали людям, які воювали, — право на відстрочку. Це взагалі абсурд… Це треба закріпити в законі, це наш обов’язок, ми це пообіцяли», — зазначив Костенко.

Нагадаємо, в Україні готується чергове, 18-те, подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України відповідні укази. У разі затвердження парламентом, вони будуть подовжені на 90 діб, до 4 травня поточного року.