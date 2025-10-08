ТСН у соціальних мережах

Контракти 18-24: чи зменшилася кількість охочих служити у ЗСУ

Наразі в Україні спостерігається зменшення кількості 18-24-річних, які хочуть підписати контракт зі Збройними силами.

Мобілізація

Кількість охочих служити за контрактом у віці 18–24 років зменшилася. Динаміка може покращитися через 2-3 місяці.

Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в ефірі «Ранок.LIVE».

Він визнає, що ситуація поки, на жаль, не вирівнялась. Фіксують зменшення заявок категорії 18-25.

«Ми очікуємо на повернення. Приблизно 2-3 місяці, я вважаю, будуть повертати хлопці, і динаміка вирівняється», — каже він.

За словами Швидкого, основний чинник — дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22. Інших причин зниження інтересу до служби наразі не спостерігають.

Також додається, що перші військовослужбовці невдовзі завершать свій рік у ЗСУ.

«Вони вже навчилися, виконують завдання, працюють. Все всім подобається. Перші ознаки будуть вже за 4-5 місяців», — завершив Швидкий.

Раніше ведучий телемарафону заявив, що вирішив мобілізуватися. Так, Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії. Він служитиме у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

«А зараз коротке, фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії „Єдиних новин“. Я вирішив мобілізуватися«, — сказав Карп’як.

