Контракти в ЗСУ створюють нерівність між бійцями: ветеран зробив заяву

ЗСУ

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Нові контракти в ЗСУ чітко показують військовим, коли вони зможуть повернутися додому. Проте ці правила несправедливі до тих, хто на фронті з перших днів великої війни. Оскільки умови для досвідчених бійців та новачків однакові, у майбутньому це може призвести до конфліктів.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» заявив ветеран війни та лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Нові контракти в ЗСУ — заява Мельника

За його словами, попри значну критику нововведень, бійці активно підписують ці контракти, оскільки вони дають конкретні часові гарантії повернення додому. Зокрема, на піхотних посадах термін служби може становити від 10 до 14 місяців, а на інших — два роки. Проте це породжує нерівність між військовими.

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«Виходить, що людина, яка з 2022 року з окопів не вилазила, лікувалася у госпіталях, і людина, яку мобілізували два місяці тому, у 2026-му, яка, наприклад, три роки нормально жила, відпочивала, матимуть однакові умови контракту і демобілізації», — зазначив Мельник.

Ветеран наголосив, що за такої логіки ті, хто пішов на фронт у перші дні великої війни, сумарно відслужать мінімум п’ять років, тоді як нещодавно мобілізовані громадяни зможуть звільнитися вже за 14 місяців.

На думку експерта, у майбутньому це неминуче призведе до серйозного напруження між різними категоріями ветеранів після їхнього повернення до цивільного життя.

Микола Мельник також додав, що заяви про першочергову демобілізацію тих, хто безперервно служить із 2014 або 2022 років, на практиці не підтверджуються нормативними документами.

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«Хто швидше підпише контракт, той швидше демобілізується», — заявив Мельник, розповідаючи про принцип, який працює зараз.

Крім того, масове звільнення досвідчених штурмовиків і піхотинців за 10 місяців ставить під загрозу боєздатність підрозділів, якщо навчальні центри не встигнуть підготувати їм якісну заміну. Попри всі недоліки та очевидну відсутність справедливості, Мельник вважає ухвалене рішення кроком уперед.

«Сьогодні маємо кращу ситуацію, аніж була два місяці тому, тому що держава нарешті відреагувала. Ця модель несправедлива, дуже багато людей незадоволені нею, але контракти підписуватимуть, тому що це чітка гарантія, коли ти можеш піти додому», — резюмував він.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні офіційно почалася реформа армії. Замість паперової бюрократії, невідомості та примусу держава пропонує чіткі терміни служби, цифровізацію та хороші гроші. Тепер військовим обіцяють фіксовані контракти, прозорі виплати через єдину електронну систему, а також особливі умови для повернення тих, хто раніше самовільно залишив частину (СЗЧ).

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Також ми писали, нові контракти ЗСУ в Україні не замінять мобілізацію повністю, але стануть альтернативою для частини цивільних. Майор ЗСУ Андрій Ткачук розповів, як нові умови служби вплинуть на тих, хто оминає ТЦК.

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