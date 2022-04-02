Контрасти погоди: в Україні йтиме мокрий сніг, гримітимуть грози, місцями буде до 20 градусів тепла

Контрасти погоди: в Україні йтиме мокрий сніг, гримітимуть грози, місцями буде до 20 градусів тепла

Періодичні дощі пройдуть у більшості регіонів.

Найближчими днями в Україні буде контрасна погода: температура коливатиметься від нуля до 20 градусів, йтиме дощ і мокрий сніг, буде туман і холодні сонячні прояснення.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

СУБОТА, 2 КВІТНЯ

У ніч проти суботи, 2 квітня, гримлять грози місцями в західних, Вінницькій та Черкаській областях. Удень очікуються і на лівобережжі України.

У більшості областей пройдуть періодичні дощі, в західних областях, на Житомирщині та Чернігівщині - з мокрим снігом. У Криму, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях - без істотних опадів.

У більшості центральних областей, на сході та півдні - сильний вітер.

Температура повітря в Україні вкрай різноманітна:

у західних областях 0…+3 градуси, тепліше буде в Чернівецькій області, до +10…+12 градусів;

у північних областях +7…+12 градусів;

у центральних областях: від вінницьких +11 до дніпровських та полтавських +18…+20 градусів;

у східних областях +15…+20 градусів, в Приазов'ї +12…+16 градусів;

у південній частині +14…+20 градусів, на узбережжі може бути свіжіше.

У Києві очікується дощ, поривчастий вітер, +8…+10 градусів. Пізно ввечері суботи є імовірність мокрого снігу.

Очікується стрімке зниження атмосферного тиску, що негативно може вплинути на метеозалежних людей.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня 2022 року / Укргідрометцентр

НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ

3 квітня похолодання охопить більшість території України, вдень буде всього 0…+6 градусів, у південній частині +5…+12 градусів, ще затримається тепло на південному сході, Донеччині, Луганщині - до +12…+15 градусів.

Очікується дощ та мокрий сніг, у денні години на півночі та значній частині західних областей - припинення опадів.

Скрізь - рвучкий вітер.

У Києві вночі та вранці пройде мокрий сніг, удень опади припиняться. Буде дуже холодно, максимально від 2 морозу вночі до 2 градусів тепла вдень. Поривчастий вітер. У столиці в суботу атмосферний тиск стрімко падатиме, а в неділю почне зростати.

"Тому гіпертоніки, гіпотоніки, хто має судинні проблеми, не лякайтеся можливих загострень від циклону, а вже сьогодні подбайте про себе, обмежте каву, міцний чай", - радить Наталія Діденко.