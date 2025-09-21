Контратака ЗСУ під Сумами: план обміну територій Путіна і Трампа провалився — NYT

ЗСУ під Сумами зірвали план Кремля / © Getty Images

Успіх ЗСУ під Сумами вчергове зруйнував міф про непереможність РФ і позбавив президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа ключового аргументу для тиску на Київ.

Такої думки аналітики The New York Times.

«Здобуті позиції можуть допомогти зламати кремлівський наратив про „нестримний наступ“ Росії та тиск на Київ щодо мирної угоди ціною територіальних поступок», — йдеться у матеріалі.

Військовий із позивним «Князь» провів у окопі 22 дні. Будь-яка спроба піднятися та просунутися до російсько-окупованого села здавалася, за його словами, квитком в один бікї, розповідають атори NYT.

«Постійні мінометні обстріли. Дрони над головою. Біг і укриття під деревами. Викопування позицій у лісосмугах. Сон там. Життя там», — наголосив боєць.

Після місяця боїв підрозділ «Князя» звільнив село Кіндратівка в Сумській області, яке складається лише з кількох вулиць. Це одне з двох сіл, що Україна повернула цього літа, і тепер її війська тиснуть на інші окуповані населені пункти.

Символічні здобутки — важливий сигнал

Попри перевагу РФ у живій силі й озброєнні, звільнення навіть невеликих територій у Сумській області має велике значення. Воно демонструє, що наступ Москви не є безмежним.

«Операція Росії на Сумщині провалилася. Вони зазнали значних втрат, насамперед у живій силі», — заявив президент Володимир Зеленський.

Здобутки України ускладнюють позицію Кремля на переговорах. Росія пропонувала «обмін територіями» — Сумщина в обмін на райони Донеччини, що лишаються ключовою ціллю Москви. Але Київ відкидає таку ідею.

«Чому ми маємо міняти території, якщо можемо їх повернути?» — зазначив голова київського аналітичного центру Transatlantic Dialogue Center Максим Скрипченко.

Тактика малих груп і дронів

Українські сили діють невеликими підрозділами, використовуючи безпілотники для розвідки й ударів. Великі механізовані атаки стали неможливими через постійне стеження з дронів.

«Ворог бачить усе й миттєво відповідає ударами», — каже підполковник Ігор, командир батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади.

Солдати пересуваються парами: кількадесят метрів — невеликий окоп — атака — знову рух. Постачання їжі та води здійснюється за допомогою дронів.

У боях за Кіндратівку бійці 225-го окремого штурмового полку згадують тижні виснажливих обстрілів і окопної війни.

«Перші дні страшно. Але звикаєш. Страшніше стає, коли настає тиша — бо це означає, що росіяни можуть підповзати», — розповів військовий Сергій із позивним «Пальма».

Російська перевага й руйнівна сила авіабомб

Попри локальні успіхи ЗСУ, РФ зберігає головну перевагу — керовані авіабомби з сотнями кілограмів вибухівки, які здатні знищувати навіть укріплені бункери.

«Навіть сидячи в траншеї чи укритті з кількома шарами захисту, коли падає така бомба — наслідки катастрофічні. Це не лише фізичні руйнування, а й психологічне виснаження», — пояснює підполковник Ігор.

Дрони РФ і постійні обстріли залишили звільнені села майже знищеними, а мешканців безхатьками.

«Радість затьмарює те, що лишилися без дому, без нічого», — каже жителька Сум Наталія Білеченко. Вона розповіла, що її колега зраділа звільненню рідної Кіндратівки, проте тепер в неї немає дому.

Отже, навіть скромні успіхи України на Сумщині підривають позиції Москви й доводять: російський наступ не є незупинним.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський днями повідомив, що, Росія готувала наступ на чотирьох напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. За його словами, спроба наступу на Сумщині зазнала невдачі.