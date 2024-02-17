Контратаки ЗСУ, що прикривають вихід українських сил з Авдіївки, можуть призвести до подальших втрат Росії - ISW

Українські сили почали відступати з Авдіївки, а російські сили, схоже, зосереджені на ускладненні або запобіганні повному виведенню українських військ.

Про це пише ISW.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський рано вранці за українським часом 17 лютого заявив, що наказав українським силам у районі Авдіївки відійти на більш вигідні оборонні позиції, щоб уникнути оточення та зберегти життя українських військовослужбовців.

Заява Сирського зроблена після кількох підтверджених наступів Росії на околицях Авдіївки за останні 24 години. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході Авдіївки та захопили Авдіївський міський парк у центрі Авдіївки.

Українське Таврійське угруповання військ раніше 16 лютого визнало, що українські сили відійшли з укріпленої позиції на південь від Авдіївки та що українські сили відходять з невизначених позицій на нові підготовлені оборонні позиції. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перекидають підкріплення в цей район для стабілізації ситуації та подальшої деградації атакувальних російських сил.

"Нормальною практикою є залучення підкріплень, які функціонують як приймальні сили, які можуть дозволити підрозділам, що відходять, відновитися за підготовленими оборонними позиціями. Російські джерела стверджували, що українські війська масово відступають і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і дорогим. Проте ISW не спостерігала жодних візуальних доказів великого чи хаотичного відведення українських сил, і тяглий незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки", - пише Інститут дослідження війни.

Російські джерела стверджували, що російські війська також просунулися у східній Авдіївці до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського та на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, які українські сили використовують для постачання позицій у східній та південній Авдіївці.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська близькі до перерізання або вже перерізали одну ґрунтову дорогу, що сполучає Авдіївку з Ласточкиним (на захід від Авдіївки).

Також російські джерела заявляли, що російські сили близькі до оточення решти українських сил у центральній, східній та південній Авдіївці, а один російський мілблогер стверджує, що трохи більше кілометра розділяє російські позиції на західній околиці Авдіївки та російські позиції на півдні. Авдіївка.

Наразі ISW оцінює, що просування росіян у цих двох районах розділяють приблизно три з половиною кілометри на основі наявних візуальних доказів. Російські військові блогери стверджували, що в Авдіївці залишаються до 5000 українських військовослужбовців, які фактично заблоковані в населеному пункті, але командувач Таврійського угруповання військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що станом на 13:00 16 лютого російські війська не оточили жодного українського підрозділу в Авдіївці.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська мають намір не допустити організованого виходу українських військ з Авдіївки.

"Українським силам, можливо, доведеться провести контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а зусилля Росії ускладнити або запобігти українському відходу можуть стати все більш виснажливими. Українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки в районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести впорядкований відхід", - інформують дослідники.

"Подальші досягнення Росії в Авдіївці, спрямовані на ускладнення українського відходу, і українські контратаки, що прикривають відступальні українські сили, ймовірно, призведуть до подальших втрат Росії. Російським військам, імовірно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, куди відходять українські сили, і, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати ці українські позиції на відкритих полях. Російські сили, ймовірно, мають на меті ускладнити або запобігти українському відступу в надії завдати значних в оперативному відношенні втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не дасть жодних значущих в оперативному відношенні переваг або шляхів для значного просування вперед" - резюмували в ISW.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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