Контрнаступ на Запоріжжі: Жданов розповів, коли і за яких умов він може розпочатися

Для вдалого контрнаступу потрібно підготувати угруповання і завдати максимальних втрат ворогу, каже експерт.

Україна піде в контрнаступ, зокрема й на Запорізькому напрямку, щойно в ЗСУ сформують відповідне угруповання.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі на YouTube.

"Як тільки у нас буде готове угруповання для завдавання контрудару або контрнаступу, я думаю, що Генеральний штаб спробує, почне цю контрнаступальну операцію", - сказав Жданов.

Але водночас він додав, що українській армії потрібно забезпечити максимальне завдавання втрат російській армії.

"Це те, що ми робимо сьогодні – ми максимально намагаємося вибивати особовий склад, техніку й озброєння з рядів Збройних сил Росії. Ось із цією умовою так. Я не думаю, що хтось буде чекати, і Росія не буде чекати", - каже експерт.

Він додав, що росіяни почали наступ і зараз вони вже не можуть зупинитися і намагаються нарощувати сили у наступальних діях, що призводить до більших втрат.

"Так що ми зараз навіть з урахуванням часткової втрати території маємо величезну перевагу", - зазначив експерт.

Нагадамо, за словами військового експерта Павла Нарожного, Запорізька область є найімовірнішим напрямком контрнаступу Збройних сил України.

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