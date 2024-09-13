Контрнаступ РФ в Курській області: у США відреагували на події

Російські війська намагаються провести контрнаступ у Курській області. Втім, Пентагон називає масштаби цих дій "незначними".

Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США генерал-майора Пет Райдер, пише "Укрінформ".

Він зауважив: США підтверджують інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії. Втім, ЗСУ надалі утримують значні території на Курщині.

"Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області", - сказав Патрік Райдер.

За його словами, у Пентагоні стежать за розвитком подій на території країни-агресорки Росії.