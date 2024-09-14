Контрнаступ РФ в Курській області: в ISW оцінили, чи вистачить росіянам сил вибити ЗСУ

Війська РФ продовжують контратакувати на всьому українському виступі в Курській області. Втім, ймовірно, росіянам доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій, аби створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що вони розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області", - повідомляють аналітики.

Американські фахівці згадують заяву президента України Володимира Зеленського про те, що армія РФ розпочала контрнаступальні операції в Курській області, а також речника Пентагону генерал-майор Патрік Райдера, що США спостерігали, як російські підрозділи почали намагатися провести "певну контрнаступальну" операцію, яку він описав як "маргінальну".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 13 вересня, що на території Курської області перебуває від 33 тис. до 35 тис. російських військовослужбовців. Тим часом, за словами Зеленського, російське військове командування має намір зосередити на Курщині від 60 тис. до 70 тис. військовослужбовців, що значно перевищує 50 тис. військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

"Досі російська влада в основному покладалася на погано навчених і екіпірованих призовників, а також невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для протидії українському вторгненню до Курської області. Малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання в Курській області складається з досвідчених бойових підрозділів", - зауважують в ISW.

Аналітики зазначають, що контрнаступальна операція РФ з відвоювання території в Курській області, дуже ймовірно, потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні. Особливо, наголошують у звіті, якщо більшості з уже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду. Російські повітряно-десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні, наразі несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області.

"Це свідчить, що російське військове командування може мати намір задіяти підрозділи, які вважаються більш "елітними" або боєздатними для відвоювання території. Російські військові, безсумнівно, будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях, або оперативні резерви з України до Курської області, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляють, що росіяни пішли в контратаки в Курській області, ЗСУ втрачають позиції. Наразі ситуація в регіоні нестабільна.

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