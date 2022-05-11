Контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону

Контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону

Захисники України звільнили кілька міст на північ від Харкова і продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова.

Їхня мета - захопити кілька міст на північний схід від Харкова.

Про це повідомляє Інститут війни.

Зазначається, що російські сили з району Ізюму передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск цього контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з Росією.

"Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрями наступу, де бойові дії також було зупинено успішною українською обороною. Контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам загрожувати російським тилам своїми обстрілами та подальшими атаками", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Інституту український контрнаступ на півночі Харкова просунувся далі і, можливо, наблизився до кордону з Росією в межах 10 км.

Нагадаємо, що станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 26350 осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

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