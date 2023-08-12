Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт сказав, у чому головне завдання військових

Однак зараз питання зараз стоїть не в тому, що ми прорвали лінію і пішли стрімголов вперед.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, офіцер військового резерву Андрій Крамаров..

"Наша задача зараз: максимально зайняти першу лінію, створити для себе широкий гарний плацдарм, з якого далі ми можемо ефективно рухатись вперед... Аналогів Харківської операції в цій війні в нас, на жаль, вже не буде і очікувати їх не потрібно", – наголосив він.

Раніше військовий аналітик BILD Юліан Репке зауважив, що прориви через величезні мінні поля та перевага росіян у повітрі вкрай ускладнюють завдання. Відтак український контрнаступ просувається, але дуже повільно. Крім того, США не передають F-16, а Німеччина – далекобійні ракети Taurus.

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